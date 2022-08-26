Ümit Özdağ'dan katıldığı cuma namazında cami imamına tepki: Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?
Güncel Haberler
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı cuma namazında hutbede vaaz veren cami imamına "Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" diye defalarca sorarak tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde imamın vaazına devam etmesi üzerine Özdağ'ın tek başına "Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek iki elini açtığı görüldü.
Cuma namazına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hutbede vaaz veren imama Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
"ATATÜRK'E RAHMET OKUMAYACAK MIYIZ?"
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cami imamına "Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" diye defalarca sorarak tepki gösteren Özdağ, son olarak iki avucunu açarak "Atatürk'ün ruhuna fatiha" dedi.