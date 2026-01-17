Ümit Özdağ'dan Bakan Tekin'e: "Atatürk'e Olan Öfkenin, Nefretinin, Kininin Altında Ne Var?"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine verilen "Öğrenci Gelişim Raporu'nda Atatürk'e yer verilmemesine tepki gösterdi. Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Sen hangi milletin evladısın? Hangi toprakların ürünüsün? İstiklal Harbi'nin önderi Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan öfkenin, nefretinin, kininin altında ne var" diye sordu.

Özdağ, Çepni Dernekleri Federasyonu'nu iziyaret etti. Özdağ, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütün bunları gördükçe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in hangi milletin evladı olduğunu her geçen gün biraz daha merak ediyoruz. Yusuf Tekin, sen hangi milletin evladısın? Hangi toprakların ürünüsün? İstiklal Harbi'nin önderi Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan öfkenin, nefretinin, kininin altında ne var? Bunu sen de söyle rahatla. Türk milleti de bilsin Atatürk'le olan sorununun ne olduğunu. Keşke doktorada senin verdiğin kağıdı daha iyi okusaydım da seni sınıfta bıraksaydım. En büyük hatam hoca olarak benden geçmiş olman."