Ümit Özdağ'dan Gaziler Günü Mesajı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Atatürk'e TBMM tarafından Gazi ve Mareşal unvanlarının verilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatanın ve milletin istikbali için bedel ödemiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin "Atatürk'e TBMM tarafından Gazi ve Mareşal unvanlarının verilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatanın ve milletin istikbali için bedel ödemiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" açıklamasında bulundu.