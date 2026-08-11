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Özdağ'dan çerçeve yasa tepkisi: DEM'liler haklı, diğerleri ne işareti yaptı?

Özdağ'dan çerçeve yasa tepkisi: DEM'liler haklı, diğerleri ne işareti yaptı?
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de kabul edilen çerçeve yasanın ardından DEM Parti milletvekillerinin zafer işareti yapmasını değerlendirdi. Özdağ, PKK'nın yenilgisine rağmen bunun DEM için siyasi bir başarı olduğunu belirterek, AK Parti, MHP, CHP ve Yeni Parti vekillerinin hangi işareti yaptığını sordu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından DEM Parti milletvekillerinin "zafer" işareti yapmasına ilişkin, "AK Parti, MHP, CHP ve Yeni Parti'nin evet oyu veren vekilleri nasıl bir işaret yaptılar? Mesela MHP'liler Bozkurt işareti mi yaptı? AK Parti Rabia işareti mi yaptı? CHP ve Yeni Parti Zafer işareti yaparak mı katıldı?" değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, "çerçeve yasa"nın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından DEM Parti milletvekillerinin "zafer" işareti yapmasına ilişkin açıklama yaptı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DEM'liler TBMM Genel Kurulu'nda zafer işareti yapmışlar. Bence haklılar. PKK terör örgütü defalarca yenilmesine rağmen bu PKK ve DEM için siyasi bir başarı.

Merak ettiğim husus AK Parti, MHP, CHP ve Yeni Parti'nin evet oyu veren vekilleri nasıl bir işaret yaptılar? Mesela MHP'liler Bozkurt işareti mi yaptı? AK Parti Rabia işareti mi yaptı? CHP ve Yeni Parti Zafer işareti yaparak mı katıldı?"

Kaynak: ANKA
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