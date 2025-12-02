Ümit Özdağ'dan Barzani Ziyaretine Tepki

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre ziyaretinde Barzani'yi "korumak amacıyla" uzun namlulu ve üniformalı askerlerin yer aldığı görüntülere hükümet yetkililerinin karşı çıkmamalarına tepki göstererek, "Mesele sosyal medyadan kınamak değil, bu 2. Habur rezaletinin olmamasını sağlayacak bir duruş sergilemektir" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efendim, AK Partili yetkililer MHP'li etkililer bu görüntüler ile ilgili sert açıklamalar yapmışlar. İyi de bu görüntülerdeki sahneler gerçekleşirken iktidarda Zafer Partisi mi vardı? Mesele sosyal medyadan kınamak değil, bu 2. Habur rezaletinin olmamasını sağlayacak bir duruş sergilemektir" ifadesini kullandı.