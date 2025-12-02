Haberler

Ümit Özdağ'dan Barzani Ziyaretine Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre ziyareti sırasında yer alan asker görüntülerine hükümetin tepkisizliğini eleştirerek, sosyal medya kınamalarından daha fazlasını beklediklerini ifade etti.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,  Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre ziyaretinde Barzani'yi "korumak amacıyla" uzun namlulu ve üniformalı askerlerin yer aldığı görüntülere hükümet yetkililerinin karşı çıkmamalarına tepki göstererek, "Mesele sosyal medyadan kınamak değil, bu 2. Habur rezaletinin olmamasını sağlayacak bir duruş sergilemektir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre ziyareti sırasında Barzani'yi "korumak amacıyla" uzun namlulu ve üniformalı askerlerin yer aldığı görüntülere hükümet yetkililerinin karşı çıkmalarına tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efendim, AK Partili yetkililer MHP'li etkililer bu görüntüler ile ilgili sert açıklamalar yapmışlar. İyi de bu görüntülerdeki sahneler gerçekleşirken iktidarda Zafer Partisi mi vardı? Mesele sosyal medyadan kınamak değil, bu 2. Habur rezaletinin olmamasını sağlayacak bir duruş sergilemektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.