Ümit Özdağ'dan Bursaspor'a Ziyaret

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti yöneticileriyle birlikte Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Özdağ, Süper Lig yolunda önemli bir aşamaya gelen Bursaspor'a başarı dileklerini iletti.

Özdağ'a ziyarette, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Fikret Bayır ve İbrahim Kaan Erten ile Bursa İl Başkanı Cihat Gazi eşlik etti. Heyet, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Bursaspor'un hem ligde hem de tribünde verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Süper Lig yolunda önemli bir aşamaya gelen Bursaspor'a başarı dileklerini ileten Özdağ, Kulüp Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA