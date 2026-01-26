Haberler

Ümit Özdağ, Avcılar Firüzköy Cemevi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti heyetiyle birlikte İstanbul Avcılar Firüzköy Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında misafirperverliklerinden dolayı Cemevi yönetimine teşekkürler iletildi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki parti heyeti, İstanbul Avcılar Firüzköy Cemevi'ni ziyaret etti.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki parti heyetimiz, Avcılar Firüzköy Cemevi'ni ziyaret etti. Nazik misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için Avcılar Fırüzköy Cemevi Vakıf Başkanı Cemal Özkaya'ya, Alevi Dedesi Mehmet Emiroğlu'na ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

