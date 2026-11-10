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Ümit Özdağ, Atatürk'ü 88'inci ölüm yılında 'Rahat uyu Atam' diyerek andı

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Ümit Özdağ, Atatürk'ü 88'inci ölüm yılında 'Rahat uyu Atam' diyerek andı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında sosyal medyadan anma mesajı yayımladı. Özdağ, Atatürk'ü yılda bir gün ananlara karşı mirasın korunmasını vurgulayıp 'Rahat uyu Atam, biz varız, zaferini koruyacağız' dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk milletinin Büyük Atasını saygı ve rahmetle anıyor, onun kurduğu Cumhuriyet'i, yarattığı devrimleri ve ortaya koyduğu büyük ülküyü ebediyen yaşatacağımıza dair bir kez daha söz veriyorum. Rahat uyu Atam, biz varız, zaferini koruyacağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal ve istikbalimizin mimarı Gazi ?Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yılında, onu sadece süslü sözlerle ve yılda bir gün ananlara karşı tek bir hakikati hatırlatıyorum: Atatürk'ü anlamak, onun bıraktığı mirası amasız, fakatsız korumaktır! Türk Milleti'nin Büyük Atasını saygı ve rahmetle anıyor, onun kurduğu cumhuriyeti, yarattığı devrimleri ve ortaya koyduğu büyük ülküyü ebediyen yaşatacağımıza dair bir kez daha söz veriyorum. Rahat uyu Atam, biz varız, Zaferini koruyacağız!"

Kaynak: ANKA
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