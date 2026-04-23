Ümit Özdağ: Artan Suç Oranları, Türkiye'nin Her Yerinde Yaşamı Zorlaştırmaya Devam Ediyor

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Konak'ta aracına binen yolcu tarafından vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in ailesini ziyaret ettiğini belirterek, "Artan suç oranları, Türkiye'nin her yerinde yaşamı zorlaştırmaya, sokaklarımızı güvensiz hale getirmeye devam ediyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"9 Mart gecesi İzmir Konak'ta aracına binen yolcu tarafından vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in acılı ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerimizi ilettik."

Artan suç oranları, Türkiye'nin her yerinde yaşamı zorlaştırmaya, sokaklarımızı güvensiz hale getirmeye devam ediyor. Zafer Partisi'nin Anadolu Kalesi ve Tertemiz Türkiye Projeleriyle vatanımızın ve sokaklarımızın yeniden güvenli ve huzurlu olmasını sağlayacağız."

Kaynak: ANKA