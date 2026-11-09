Ümit Özdağ, Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen işçilere taziye mesajı yayımladı

Ümit Özdağ, Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen işçilere taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı. Özdağ, yaralı işçilere acil şifa dileyip arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haber gelmesini temenni etti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen patlama nedeniyle yaşamını yitiren işçiler için taziye mesajı yayımladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyor, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler gelmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA