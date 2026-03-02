Haberler

Ümit Özdağ: ABD ve İsrail'in Saldırıları İran'da Yeni Bir Yapılanmanın Önünü Açmayı Hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD ve İsrail'in İran'ın bazı bölgelerine yönelik hava saldırılarının, İran rejimine karşı silahlı bir yapılanmanın önünü açmayı amaçladığını iddia etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD ve İsrail'in İran'daki bazı bölgelere yönelik hava saldırıların İran rejimine karşı silahlı bir yapılanmanın önünü açmayı amaçladığını iddia etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail, bugünden itibaren sözde İran Kürdistanı olarak nitelendirilen bölgelerdeki, Devrim Muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlik ve binaları bombalamaya başladı. Bu bombalama, yaklaşık 10 gün önce PKK'nın İran yapılanması PJAK öncülüğünde oluşturulup, 'İran Kürdistanı Siyasi Güçleri İttifakı' adıyla birleşen ve 'İran İslam Cumhuriyeti'nin sona erdirilmesi için mücadele etmek' amacını güden terörist yapıların önünü temizlemek, Kürdistan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, İlam ve Hemedan eyaletlerinde Suriye'nin kuzeyine benzer bir yapıyı oluşturmak için alan açmaktır. Bu yapı, aynı zamanda ABD-İsrail adına sahada İran rejimine karşı silahlı bir ayaklanma oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Süper Lig'in yıldız ismi ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Okulda vahşice katledilen öğretmen, 1 sene önce uyarmış
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
NATO Genel Sekreteri Rutte: İran'a yönelik saldırılara katılmayı planlamıyoruz

NATO İran'a saldıracak mı? Bir numaralı isimden yanıt var
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü