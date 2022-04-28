Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerde ciddi mesafe katedildiğini, yakın dönemdeki iş birliği ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yapacağı ziyaretle iki ülke ilişkilerinin yeni bir ivme kazanmasının beklendiğini belirtti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyareti sonrası AA muhabirine Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi.

Kıdırali, Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30'uncu yılının kutlandığını, bu 30 yılda iki ülke ilişkilerinde çok mesafe katedildiğini söyledi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Kıdırali, Kazakların Göçü sırasında eski Başbakan Adnan Menderes'in Kazakları Türkiye'ye kabul ettiğini, bu nedenle Almatı'da büyük bir caddeye Adnan Menderes'in isminin verildiğini ifade etti.

Kıdırali, bağımsızlığını kazanmasının ardından Kazakistan'ı tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, bu adımla iki ülke ilişkilerinin yeni bir aşamaya taşındığını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik, siyasi, kültürel alanlar başta olmak üzere gün geçtikçe arttığını vurgulayan Kıdırali, Yesevi Üniversitesinin açılması ve Kazakistan'ın yeni başkenti Nur Sultan'ın inşasında Türk iş adamlarının önemli roller üstlendiğini dile getirdi.

Kıdırali, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin gelişerek devam ettiğini, daha kurumsal, daha sistemli hale geldiğini belirtti.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev döneminde başlayan iki ülke iş birliğinin devam ettiğini söyleyen Kıdıarli, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yakın zamanda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasını beklediklerini ifade etti. Kıdıarli, "Yakın dönemdeki iş birliği de köklü geçmişe dayanan Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin yeni bir ivme kazanacağının göstergesidir." dedi.

Kıdırali, Tokayev'in Türkiye ziyaretinin mayıs ayı başında gerçekleşmesinin planlandığını, bu ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da üst düzeye taşınacağını kaydetti.

Son dönemde Kazakistan'da önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Kıdırali, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Kazakistan Anayasası'nda yaptığı değişikliklere değindi. Kıdırali, "Bunlar Sayın Tokayev'in demokrasi yolunda kararlı olduğunun bir göstergesidir. Halkın da desteğiyle Sayın Tokayev'in reformlarıyla Kazakistan kendi bağımsızlığını daha güçlü bir şekilde devam ettirecektir." diye konuştu.