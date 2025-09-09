Uluslararası Toplum, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırısını Kınadı

Kanada, Endonezya, Afganistan ve Maldivler, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarının "Katar'ın egemenliğine hakaret olduğunu" belirterek bu saldırıları kınadı.

Bu saldırıların bölgedeki çatışma riskini tırmandırdığı ifade edilen paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabalarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Endonezya

Endonezya Dışişleri Bakanlığının, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada da İsrail'in Hamas heyetine saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in eylemlerinin durdurulması için acil önlem alma çağrısı yapılan açıklamada, "Endonezya, bu saldırıyı kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Afganistan

Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat da X'teki hesabından, İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Maldivler

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, dünya ülkelerine İsrail'in uluslararası ilkeleri ihlaline karşı ortak adım atma çağrısında bulundu.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.