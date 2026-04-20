"Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı Tanıtım ve İş Birliği Toplantısı" İstanbul'da yapıldı

Sıfır Atık Vakfı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı Tanıtım ve İş Birliği Toplantısı" düzenlendi.

Üsküdar'da bulunan vakıf binasındaki toplantıda Türkiye'nin bu ağa katılım süreci, küresel işbirlikleri ve yerel yönetimlerin rolü ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin, belediyelerin sıfır atık bilincinin ve kültürünün toplumda yaygınlaşmasında önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı hareketin kıtaları aştığını belirten Ağırbaş, "Artık dünyanın hangi coğrafyasına giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, Türkiye'nin ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin imzasını görebilirsiniz." dedi.

Ağırbaş, Emine Erdoğan liderliğinde "sıfır atık" konusunun Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşındığını dile getirerek, 2022 yılında Emine Erdoğan'ın bir fikri olarak ve onun öncülüğünde BM Genel Kurulunun bir karar aldığını anlattı.

O tarihi kararda iki başlığın öne çıktığını kaydeden Ağırbaş, "Bir tanesi BM çatısı altında bir Sıfır Atık Danışma Kurulunun kurulmasıydı. Diğeri de 30 Mart'ın Sıfır Atık Günü ilan edilmesiydi." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla beraber programlar yaptıklarını da aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Sıfır Atık Forumu'nun ilk programını geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirdik. Bu yıl 5-7 Haziran tarihleri arasında 'Sıfır Atık Forumu'nun ikincisini İstanbul'da gerçekleştiriyor olacağız. Şu an itibariyle 150'den fazla ülkenin katılım teyidini almış durumdayız. Orada yerel yönetimlerle alakalı ayrı bir oturum yapacağız ve şu an itibariyle Türkiye'deki belediye başkanlarımız hariç 200'den fazla da dünyadan belediye başkanı aramızda olacak. Toplam 5 binden fazla katılımcı bekliyoruz."

Ağırbaş, vakfın 500'den fazla uluslararası partneri olduğunu, Sıfır Atık Forumu'nda Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi okulların katılımıyla 3 gün boyunca sıfır atık konusunun 360 derece ele alınacağını kaydetti.

Forumda yerel yönetimlerle alakalı panellerin de olacağını dile getiren Ağırbaş, "Özellikle 'Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı'na katılan belediye başkanlarımızı davet edeceğiz. Bakanlığımızla beraber bu belediyelerimizdeki iyi uygulamaları dünyaya da anlatmak için Sıfır Atık Forumu'nun bir fırsat olacağını düşünüyoruz." dedi.

İstanbul'un 2 yıllık su ihtiyacına denk su tasarrufu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ise Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık süreçteki geri kazanım oranının 2017'de yüzde 13 iken 2025 sonunda yüzde 37,53'e ulaştığını aktardı.

Bugüne kadar 90 milyon tonu aşkın atığın geri kazanıldığına dikkati çeken Turan, "Bu geri kazanımın ekonomik değeri, 2026 rakamlarıyla yaklaşık 365 milyar liraya eş değer. Bu süreçle 54 milyon hanenin bir yıllık ihtiyacına eş değer enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca İstanbul'un 2 yıllık su ihtiyacına denk gelen 2 trilyon litrelik su tasarrufu yapıldı. Türkiye'deki orman varlığımızın yüzde 7'sine eş değer 613 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı." bilgisini verdi.

Programa, Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölge Merkezi Yardımcı Direktörü Nana Zhao ve Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı'na seçilen bazı belediye başkanları katıldı.