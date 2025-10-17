Biruni Üniversitesi'nde Uluslararası Sempozyum: 'Biruni'nin Bilimsel Mirası ve Medeniyetlere Katkısı'

BİRUNİ Üniversitesi, 16–17 Ekim tarihlerinde 'Biruni'nin Bilimsel Mirası ve Medeniyetlere Katkısı' temasıyla uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilki düzenlenen sempozyum, Ebu Reyhan El Biruni'nin eserlerini çok yönlü biçimde inceleyerek onun evrensel bilime katkılarını yeni bir perspektifle ele almayı hedefliyor.

Biruni Üniversitesi, 16–17 Ekim tarihlerinde 'Biruni'nin Bilimsel Mirası ve Medeniyetlere Katkısı' temasıyla uluslararası bir sempozyum düzenliyor. 17 Ekim'de de devam edecek sempozyum, tıp, astronomi, matematik, tarih, felsefe ve daha birçok alanda insanlık tarihine yön vermiş bilgin Ebu Reyhan El-Biruni'nin bilimsel, felsefi ve kültürel mirasını kapsamlı biçimde ele aldı. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından seçkin akademisyenler Biruni'nin çağları aşan katkılarını tartıştı.

Sempozyuma, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Biruni Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sanjarbek Rashidov, Özbekistan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Behram Abdurrahimovich Abduhalimov katıldı.

26 akademisyenin bildiri sunacağı sempozyuma; Türkiye'den 13, Özbekistan'dan 11, ABD'den 1 ve Hollanda'dan 1 araştırmacı da katılım sağladı. Öte yandan sempozyum öncesinde, Biruni'nin hayatına ışık tutan 'Büyük Türk Bilgini Biruni Hatıra Sergisi' açıldı.

REKTÖR PROF. DR. YÜKSEL: BİRUNİ'NİN IŞIĞIYLA GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Açılış konuşmasını yapan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Biruni 11'inci yüzyıla adını vermiş evrensel deha bir insan. Biruni adına dünyada ilk defa kurulan bir üniversiteyiz, bundan dolayı da çok onurluyuz. Bugün sempozyumuzun amacı tarihte evrensel deha olarak kabul edilen bir insanın mirasını ve onun bugün ki bilim dünyasına etkileri ni konuşmak. Aynı zamanda gelecekteki Biruni'nin vizyonuyla neler yapılabilir, onu bugün konuşacağız. Dünyanın dört bir yanından bilim insanı var. Amerika'dan Hollanda'ya Azerbaycan'dan Türkmenistan'a ve Türkiye'de bu konuda çok çalışma yapmış hocalarımızla beraberiz. Amacımız tüm dünyaya duyurmak. Birunu'nin bir felsefesi var; 'bilime olan tutku, çalışmaya olan azim, objektif gözlem, tarafsız yorum' diyor. 'Bilim gerçeği bulma yolculuğudur. Bu yolculuk hiçbir zaman bitmez' diyor. Biz de onun ışığıyla 21'inci yüzyılın öğrencilerini yetiştirmek için burdayız. Bizim üniversite olarak vizyonumuz Biruni gibi iz bırakan bir üniversite olmak. Onun yolunda da gidiyoruz. Bugün Türkiye'de en çok yayın ve uluslararası çalışma yapan üniversiteyiz. Çocuklarımızın tümüne proje yaptıran üniversiteyiz. Çeşitli eğitim yöntemleriyle onları başarıya ulaştırmak için çalışıyoruz. Dünyanın çevresi 40 bin 70 kilometre. Bugün ki rakamlara göre 114 kilometre farkla bulmuş. Dünyanın yarı çapı 6 bin 371 kilometre bugün 14 kilometre farkla bulmuş. Dolayısıyla müthiş bir deha. Şimdi müzesini açtık. Dünyada ilk defa elementlerin özgür ağırlığını ve miktarlarını tespit etmiş. İlk defa enlemleri ve boylamları bulmuş. Biruni'nin ışığıyla gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ABDUHALİMOV: GERÇEK ANLAMDA BİR DAHİYDİ

Özbekistan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Behram Abdurrahimovich Abduhalimov ise "Orta Çağ'ın en büyük ansiklopedik bilginlerinden biri olan Ebu Reyhan el-Biruni'nin hayatını ve mirasını anmak üzere bugün burada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. El-Biruni, dünya bilim tarihinin en yüce isimlerinden biridir. O, hem kesin bilimlerde, hem doğa bilimlerinde, hem de beşeri bilimlerde aynı ölçüde üstün başarılar göstermiş çok yönlü bir bilim insanıdır. Gerçek anlamda bir dahiydi; matematikçi, astronom, coğrafyacı, hekim, tarihçi ve hepsinden öte dogmalardan uzak, derin bir insancıl düşünür. El-Biruni'nin olağanüstü entelektüel yolculuğu çok genç yaşta başladı. Henüz on altı yaşındayken yaptığı astronomik gözlemler sayesinde, ekinoks zamanlarında Güneş'in en yüksek noktasını kullanarak coğrafi enlemleri belirlemeyi başardı. Yirmi bir yaşına geldiğinde ise ekliptik düzlemin gök ekvatoruna eğimini hesaplamış ve dönemin şartlarında büyük bir başarı olan bir dünya küresi yapmıştır" dedi.

'EVRENSEL GÜCÜNÜN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ'

Sözlerine devam eden Abduhalimov, "Bu konferans, El-Biruni'nin yaşamını ve geniş bilimsel mirasını derinlemesine inceleme fırsatı sunmaktadır. Onun yaşamı, hem bilimsel başarılarıyla hem de yaptığı coğrafi yolculuklarla, uygarlıklar arasında bir köprü oluşturmuştur. El-Biruni'nin hayatı, sınırları ve yüzyılları aşan bilgi arayışının insanlığı birleştiren evrensel gücünün en güzel örneklerinden biridir. Dilerim ki bu konferans, bilginin peşinde olmanın evrensel bir değer olduğunu ve bizi zaman ile mekanın ötesinde birleştiren bir güç taşıdığını bir kez daha hatırlatsın. Aydınlanmanın simgesi, insanlık tarihinin dokusu içinde ışığı hala parlayan El-Biruni'yi anma törenine hepiniz hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

ÖMERUSTAOĞLU: YÜZLERCE YIL ÖNCE BİLİME DAMGASINI VURMUŞ ÖNEMLİ BİR BİLİM İNSANI

Biruni Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu da "Biruni, Biruni üniversitesi kurulmadan yüzlerce yıl önce, bin yıl önce bilim tarihine, bilime, düşünceye damgasını vurmuş önemli bir bilim insanı ve önemli bir Türk bilgini. Bir Türk aydınlanmasından söz edeceksek o 11'inci yüzyıl, 12'inci yüzyıl. Genelde aydınlanmalar düşünürlerin isimleriyle anılıyor. Avrupa için 18'inci yüzyıl aydınlanma yüzyılı. Bilim tarihi için de 11'inci yüzyıl Biruni yüzyılıdır. Böyle önemli bir bilim insanını bugün ve yarın 8 oturumda 24 çok değerli bilim insanının yurt içinden ve yurt dışından bildirileri, tebliğleri, bu oturumlarda sunulacak çok önemli konular tartışılacak" diye konuştu.

KARLIĞA: BİRUNİ DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ BİLİM İNSANIDIR

İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa ise "Biruni gerçekten İslam dünyasının ve İslam medeniyetinin altın çağının yetiştirdiği en büyük iki isimden birisidir. Bu isimlerden birisi İbn Sina diğeri de Biruni'dir. Biruni dünyanın kabul ettiği manada kelimenin tam anlamıyla bilim insanıdır. Objektif, belgeye dayalı, gözleme ve bilgiye dayalı bir bilim insanı tipinin 11 asır önceki temsilcisidir" dedi.