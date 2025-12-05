"45. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması" başvuruları başladı

Geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla 45 yıldır aralıksız düzenlenen "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması" başvuruları başladı.

"Hayallerim ve Oyunlarım" temalı yarışmaya 1 Nisan 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek.

Çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, onları sanatsal aktivitelere teşvik etmek ve resim sanatına ilgilerini artırmayı amaçlayan yarışma 6-10 yaş ve 10-14 yaş olarak iki kategoride gerçekleştirilecek. Başvurularda yaratıcılığa, hayal gücünün farklılığına ve genişliğine, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılacak. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilecek.

Katılımcılar, yarışmaya 25'e 35 santimetre ya da 35'e 50 santimetre ölçülerdeki resim kağıdına yapılmış resimlerle "www.pinarcocukresimyarismasi.com" adresindeki formu doldurarak başvurabilecek.

Kazanan 14 öğrenciye bisiklet hediye edilecek, Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası verilecek.

Yarışmacılar içinden jürinin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir eğitim öğretim yılı için burs verilecek.