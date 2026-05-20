İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde uluslararası naat okuma yarışmasının finali yapıldı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRÖMER) tarafından, "Gönülden Dile Uluslararası Öğrenciler Arası Naat Okuma Yarışması"nın final programı gerçekleştirildi.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu hazırlık, lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı.

Hazreti Muhammed'e ithafen yazılmış naatların ezbere seslendirildiği yarışmada, video ön elemesini geçen 8 finalist, sahne performansıyla jüri karşısına çıktı.

Yarışmanın açılışında konuşan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, etkinliğin Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin Hazreti Peygamber hakkında yazılan şiirleri seslendirmesi bakımından anlamlı olduğunu belirtti.

Yarışmanın ilerleyen yıllarda uluslararası nitelik kazanmasını hedeflediklerini ifade eden Sinanoğlu, yurt dışından öğrencilerin de programa katılmasının önemli olacağını kaydetti.

Üniversitenin TÜRÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Helalşah da yarışmanın finalinde katılımcılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Mayıs ayı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi için gerçekten önemli bir ay, farklı bir anlam taşıyor. Bilindiği gibi bu ayda İstanbul'un fethinin o kutlu ve manevi atmosferini derinden hissediyoruz. Fetih ruhunun bıraktığı güçlü mirası yeniden hatırlıyoruz." diye konuştu.

Yarışmanın bu yıl Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler arasında düzenlendiğini belirten Helalşah, "Yarışmayı önümüzdeki yıllarda dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan, Türkçeyi sonradan öğrenen insanların katılabileceği bir etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmamızı her yıl tekrarlamayı istiyoruz." dedi.

Final programında dereceye giren yarışmacılara plaket ve para ödülü verildi. Yarışmada birinci olan katılımcı 30 bin lira, ikinci 20 bin, üçüncü ise 10 bin lira ödül aldı.