Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincileri Adana'da
Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen programda, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan 3 hafız Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Programa katılan hafızlar Mısırlı, İranlı ve Tanzanyalı isimlerden oluşuyor.
Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde programa katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Ramazanoğlu Camisi'nde program düzenlendi.
Programa, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincileri Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed, İranlı Alireza Mokari Khorasgani ve Tanzanyalı Ahmed Salumu Mkwewa katıldı.
İlahilerin ve duaların okunduğu programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Programa, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel