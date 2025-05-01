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Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincileri Adana'da

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincileri Adana'da
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Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen programda, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan 3 hafız Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Programa katılan hafızlar Mısırlı, İranlı ve Tanzanyalı isimlerden oluşuyor.

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde programa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Ramazanoğlu Camisi'nde program düzenlendi.

Programa, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincileri Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed, İranlı Alireza Mokari Khorasgani ve Tanzanyalı Ahmed Salumu Mkwewa katıldı.

İlahilerin ve duaların okunduğu programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programa, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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