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Sudan'da 11 binden fazla kayıp kişi vakası kayıtlarda

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da 11 binden fazla aktif kayıp kişi vakası olduğunu, 2026'nın ilk 6 ayında 613 kayıp kişinin akıbetinin tespit edildiğini ve 38 bin 500'den fazla kişinin yakınlarıyla yeniden iletişim kurmasına yardımcı olunduğunu bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da 11 binden fazla aktif kayıp kişi vakasının kayıtlarda bulunduğunu bildirdi.

ICRC Sözcüsü Ferid el-Humeyd, Sudan Tribune'e yaptığı açıklamada, 2026'nın başı itibarıyla 11 binden fazla aktif kayıp kişi vakasının kayıtlarda bulunduğunu, bunların 9 binden fazlasının Nisan 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana belgelendiğini belirtti.

ICRC'nin Sudan Kızılayı ile kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Humeyd, 2026'nın ilk 6 ayında 613 kayıp kişinin akıbetinin veya bulunduğu yerin tespit edildiğini kaydetti.

Humeyd, aynı dönemde birbirinden ayrı düşen 38 bin 500'den fazla kişinin yakınlarıyla yeniden iletişim kurmasına yardımcı olunduğunu ifade etti.

Cenazelerin kimlik tespitine imkan verecek şekilde defnedilmesi için acil durum ekiplerine eğitim verdiklerini belirten Humeyd, ICRC'nin 6 bin 400'den fazla ceset torbası dağıttığını aktardı.

Humeyd, başkent Hartum'da 20 binden fazla cenazenin resmi kayıt veya belgeleme yapılmadan bulunduğu ve defnedildiğine ilişkin bilgiler olduğunu belirterek, bu durumun ailelerin yakınlarının akıbetini öğrenmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

ICRC çatışmanın taraflarıyla gizli görüşmeler yürütüyor

Humeyd, uluslararası insancıl hukuka uyulması amacıyla Sudan'daki çatışmanın tüm taraflarıyla gizli ve ikili görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.

ICRC'nin 2026'nın ilk yarısında yüzlerce subay ve silahlı unsura uluslararası insancıl hukuk konusunda eğitim verdiğini aktaran Humeyd, sivillerin çatışmalardan zarar görmeye devam etmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaşta, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre on binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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