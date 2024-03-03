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Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri

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Kars Valiliği himayesinde düzenlenen etkinliklerde şehrin gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği tanıtıldı.

Kars Valiliği himayesinde düzenlenen "Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri" ile şehrin gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri" tamamlandı.

Etkinlikler kapsamında Kars Kalesi eteklerinde bir yemek yarışmasında kaz yemeğiyle birinci olan Esra Tokelli, kaz ciğeri yaparak hünerlerini sergiledi.

Programda, Karslı Aşıklar Bilal Ersarı ile Ensar Şahbazoğlu sazlarını ve sözlerini kullanarak atıştı.

Halk müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya da sahne aldı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise meşaleli kayak gösterisi düzenlendi, snowboardcu Süleyman Atlı da gece kayağı yaparak gösteri sundu.

Gösterinin ardından kayakçılar, taşıdıkları Türk bayrağını Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'a takdim etti.

Kars'ın gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliğinin tanıtıldığı etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

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