Uluslararası İnsanlı Uzay Yolculuğu Günü - Eski NASA astronotu Winston Scott (2)

Kennedy Uzay Merkezi'nden detaylar

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Kaptanı ve eski NASA astronotu Winston Scott ile röportaj 1961'de uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçen Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, 12 Nisan'da "Vostok 1" uzay mekiğiyle Dünya yörüngesini turlayarak uzay çağını başlattı. Bu sebeple 12 Nisan, "İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü" olarak kutlanıyor. ABD'nin Florida eyaletindeki Merritt Island'da yer alan Kennedy Uzay Merkezi, "Uluslararası İnsanlı Uzay Yolculuğu Günü" kapsamında çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Kaptanı ve eski NASA astronotu Winston Scott, AA muhabirine deneyimlerini anlattı.