İstanbul'da "Uluslararası İnsani Yardım Çalıştayı" gerçekleştirildi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğinde, "Uluslararası İnsani Yardım Standartları Çalıştayı" düzenlendi.

Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Türk Kızılayı ve AFAD olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, akademisyenler, insani yardım profesyonelleri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda, insani yardım faaliyetlerinde kalite, hesap verebilirlik ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek standartların geliştirilmesi amacıyla müzakereler yürütüldü.

Programın açılışında konuşan Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, küresel ölçekte krizlerin, doğal afetlerin ve insani trajedilerin arttığı bir dönemde sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu fedakarlık ve refleksin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Yıldız, insani yardım çalışmalarının bilimsel temellere dayanan bir metodolojiyle yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Üniversiteler sadece teorik bilginin üretildiği yerler değil, aynı zamanda o bilginin toplumsal faydaya dönüştüğü, sahaya rehberlik ettiği merkezlerdir. Bugün burada, akademinin entelektüel birikimi ile sivil toplumun saha tecrübesini bir araya getirerek, insani yardımda kalite, etik ve hesap verebilirlik ilkelerini yeniden tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında ele alınan 28 temel normun yalnızca teknik bir çerçeve olmadığını kaydeden Yıldız, "Bu çalışma, en temelde insani yardıma bakış açımızı kökten değiştirecek güçlü bir zihniyet dönüşümünü barındırmaktadır. Hepimizin zihnine ve kalbine kazıması gereken en yalın gerçek şudur: İnsani yardım, bir lütuf, bir lütuf dili veya bir iyilikseverlik göstergesi değil, kriz ortasındaki bir insanın en temel, en doğal hakkıdır. Bizler bu standartlarla, yardımı dağıtanın üstünlüğünü değil, yardımı alan insanın onurunu ve hakkını merkeze alıyoruz." dedi.

Yıldız, çalıştay sonunda ortaya konacak çıktının üç ay içerisinde dört dilde hazırlanarak yazılı ve dijital rapor halinde uluslararası kamuoyuyla paylaşılacağını, bunun küresel bilgi üretimine katkı sağlayacağını ifade etti.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın da dünya genelinde krizlerin, doğal afetlerin ve insani trajedilerin hızla arttığı, her zamankinden daha karmaşık hale geldiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Sahada acıları dindirmek için zamanla yarışılırken sadece yardım ulaştırmanın yeterli olmadığını vurgulayan Aydın, "Bugün asıl meselemiz bu yardımları hangi standartla, hangi kalitede, ne kadar adil, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir vizyonla yaptığımızdır. Sahadaki niyetimiz ne kadar halis olursa olsun, onu kurumsal bir kapasiteyle, akademik bir altyapıyla ve evrensel normlarla taçlandırmadığımız sürece kalıcı çözümler üretmemiz mümkün değildir." diye konuştu.