Uluslararası Gazeteci Örgütlerinden İsrail'e Sert Kınama

Brüksel merkezli uluslararası ve Belçikalı gazeteci örgütleri, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesini sert bir dille kınayarak, İsrail'in Gazze'de basına yönelik sistematik saldırılarına karşı uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Brüksel merkezli yabancı basın mensuplarını temsil eden Uluslararası Basın Derneği (API) tarafından paylaşılan ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Belçika Gazeteciler Derneği (AJP), Flamanca Gazeteciler Birliği (VVJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), RTBF Gazeteciler Sendikası (SDJ-RTBF) ve Filistin Gazeteciler Sendikasının imzasını taşıyan yazılı açıklamada 10 Ağustos'ta Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in (Anas Al-Sharif) İsrail hava saldırısında öldürülmesinin kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Eş-Şerif, bölgede yoğunlaşan bombardımanları takip ettiği bir günün ardından, basın mensuplarının kullandığı çadırda hedef alınan altı gazeteci ve medya çalışanından biri olmuştu. Eş-Şerif, savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden en az 212 Filistinli gazeteciden biri olarak kayıtlara geçti." denildi.

Basın yelekleriyle sahada görev yapan gazetecilerin hedef alınmasının İsrail hükümetinin "bağımsız haberciliği susturmaya ve savaş suçlarının belgelenmesini engellemeye dönük bilinçli bir stratejisi" olarak nitelendirildiği açıklamada, saldırıların "dolaylı" değil, "doğrudan basın özgürlüğünü hedef alan kasıtlı eylemler" olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Üstünlükçü ve militarist aşırı sağın hakim olduğu İsrail hükümeti, bu suikastların ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşımaktadır. Basına yönelik saldırılar ulusal güvenlik bahanesiyle mazur görülemez." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'ye yabancı medya erişiminin tamamen engellendiği, sahadaki bilgi akışının yalnızca Gazzeli gazeteciler ve yardım görevlilerinin tanıklıklarıyla sağlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Bu mücadele yalnızca Gazze'ye dair değil, dünya genelindeki tüm demokrasi savunucularını ilgilendiren bir meseledir." değerlendirilmesi yapıldı.

Destek gösterisi çağrısı

Açıklamada, ayrıca 26 Ağustos Salı günü yerel saatle 11.30'da Brüksel'in Mont des Arts Meydanı'nda bu konuda bir destek gösterisi için bir araya gelme çağrısı yapıldı.