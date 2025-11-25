Haberler

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Gazze Konulu Yapımlara İki Ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

53. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde İngiliz Channel 4'ün 'Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza' ve El-Cezire'nin 'Gaza, Search for Life' belgeselleri, Gazze'deki insani kriz konusunu ele alarak ödül aldı. Şimdiye kadar yaşanan zorluklar ve insanların umut arayışına dair çarpıcı hikayeler aktarıldı.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde İngiliz Channel 4 televizyonunun "Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza" ve El-Cezire'nin "Gaza, Search for Life" Gazze'deki insani krizi konu alan iki yapım ödül aldı.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Filistinlilerin hayatlarının nasıl bir hale geldiğini kamuoyuna sunan Basement Film yapım şirketi tarafından çekilen "Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza" Güncel Konular (Current Affairs) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Haber kategorisinin kazananı ise Katar merkezli "Gaza, Search for Life" belgeseli oldu.

Her iki yapım da, çatışma bölgesindeki sivillerin yaşadığı zorlukları güçlü bir anlatımla aktarması ve sahadaki gerçekleri küresel kamuoyuna taşıması nedeniyle jüri tarafından övgüyle değerlendirildi.

"Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza" belgeselinin Lübnan asıllı İngiliz yönetmeni Vanessa Bowles, ödül töreninde AA muhabirine konuştu.

Gazze'deki meslektaşlarının sınırların kapalı olmasından dolayı törene katılamadığını belirten Bowles, "Çıkmalarına izin verilmiyor, seyahat özgürlüğü yok ve biliyorsunuz, hala hayatta kalmaya çalışıyorlar." dedi.

Bowles, ateşkese rağmen Gazze'de insanların ölmeye devam ettiğini vurgularken, belgeselin yapım süreci hakkında "Bu filmi çekerken tanık olduğumuz şeyler inanılmaz derecede yürek burkan bir süreçti, ancak meslektaşlarımızın burada bizimle birlikte olamaması da son derece utanç verici." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananları dünya ile paylaşan meslektaşları hakkında konuşan Bowles "Örneğin, foto muhabir Ali Jadalla ile çalıştık. Kendisi, savaşın üçüncü gününde bir hava saldırısında ailesinden beş kişiyi kaybetti. Ali gibi insanlar için bunun biraz olsun teselli olmasını umuyorum. Yani, trajedilerin farkına varıldığını bilmek biraz olsun teselli olur umarım." diye konuştu.

"Gaza, Search for Life" belgeselinin yapımcısı ve sunucusu Cezayirli gazeteci Fairouz Ziani, ödül töreninde AA muhabirine verdiği demeçte burada ödül almaktan onur duyduğu söyledi.

Vermek istedikleri mesajın "her şeyden önce umut" olduğunu dile getiren Ziani, "Gazze'de savaş olsa da, insanlar hayatlarını kaybetse de, umutları var ve hala yaşamak istiyorlar ve sevdikleri Gazze'nin enkazı altında hayat arıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.