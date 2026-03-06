Uluslararası Denizcilik Örgütü: Hürmüz Boğazı'ndaki Saldırılar Nedeniyle Endişeliyiz

LONDRA, 6 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Ortadoğu ve Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığına yönelik son saldırıların ardından Körfez'de bulunan yaklaşık 20.000 denizci ve 15.000 kruvaziyer yolcusunun güvenliği ve refahı konusunda derin endişe duyduğunu bildirdi.

Dominguez, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, "Tüm nakliye şirketlerine riskli bölgede faaliyet gösterirken azami dikkat göstermeleri yönündeki çağrımı yineliyorum" ifadesini kullandı.

Denizcilik faaliyetlerinin normale dönebilmesi için tüm taraflara durumu mümkün olan en kısa sürede yatıştırmaya ve bu yöndeki çabalarını yoğunlaştırmaya çağıran Dominguez, "Masum denizcilere yönelik hiçbir saldırı haklı gösterilemez" dedi.

Kaynak: Xinhua