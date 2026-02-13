Haberler

Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı

Antakya'da 'Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü' kapsamında stant açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin önemini vurgulayan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ailelere yönelik psikolojik destek ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayısıyla stant açıldı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen etkinlikte sağlık çalışanları tarafından hasta yakınlarına ve vatandaşlara çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin önemi ve tedavi süreçleri anlatıldı.

Onkoloji Uzmanı Dr. Damla Günenç Eşim, gazetecilere, çocukluk çağı kanserlerinde tıbbi tedavinin yanı sıra ailelerin sergilediği psikolojik tutumun da önemli olduğuna söyledi.

Kanser teşhisiyle karşılaşan ailelere tavsiyelerde bulunan Eşim, şunları kaydetti:

"Bu durumların öngörülebilir olmadığını öncelikle kabul etmek gerekir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında ailelere önerim, paniklemeden, endişelenmeden ve kendilerini suçlamadan süreci yönetmeleridir. Aileler, çocukları için güvenli ve psikolojik destek sağladıkları bir ortam yaratarak, hekimleri ve sağlık çalışanları ile uyum içinde tedavi sürecine katılmalı."

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı