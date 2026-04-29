Uluslararası Caz Günü, Üsküdar sahilinde kutlanacak

UNESCO tarafından ilan edilen ve her yıl 30 Nisan'da kutlanan "Uluslararası Caz Günü" dolayısıyla yarın Üsküdar Sahil Meydanı'nda konser düzenlenecek.

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, caz müziğinin sevilen isimleri sahne alacak.

Program kapsamında 17.00'de İris Doğru Quartet, 18.00'de Barkın Şimşek Trio müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıntılı bilgiye belediyenin sosyal medya hesaplarıyla "uskudar.bel.tr" internet sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
