Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali Sona Erdi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Bültenler) - Tüm oyunların ücretsiz gösterildiği festivali binlerce tiyatrosever takip etti.

5 Martta'ta 'Babamı Kim Öldürdü' oyunuyla başlayıp 31 Mart'ta kadar devam eden festivalde; 'Şener Şen'in Zengin Mutfağı'ndan, Metin Akpınar'ın süpervizörlüğünü yaptığı 'Deli Bayramı'na kadar ülkemizin en çok izlenen yapımlarının yanı sıra İsviçre ve İtalya'nın sevilen tiyatro gösterileri de seyirciyle buluştu.

Sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

"Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Tiyatro Festivalimize ilgi çok yoğundu. Sevilen yerli ve yabancı tiyatro yapımlarını festivalimizde komşularımız ile buluşturduğumuz için çok mutluyum. Sanatın iyileştici ve dönüştücü gücüne inanıyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ı kültür ve sanatın merkezi yapma hedefimiz için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Festival gösterimleri Beşiktaş Belediyesi'nin Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi, Akatlar Kültür Merkezi ve Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın kültür ve sanat merkezleri Mart ayı boyunca sezonun en ilgi çekici oyunlarına ev sahipliği yaptı.

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