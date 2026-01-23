Haberler

Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde doktora ve doktora sonrası araştırmalar yürüten yabancı uyruklu araştırmacılar, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ziyarette bulundu. Yılmaz, üniversitenin laboratuvar olanaklarının uluslararası araştırmacılara açılmasının bilimsel üretkenliği artırdığını vurguladı.

Uluslararası araştırmacılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede doktora ve doktora sonrası araştırmalarını sürdüren yabancı uyruklu araştırmacılar, Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette Prof. Dr. Ramazan Erenler, Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Cezayir'den Bennoui Sid Ahmed (Blida-1 Üniversitesi), Mehdi Boudjatit (Algiers-1 Üniversitesi), Fatima Zohra Bououden (Jijel Üniversitesi), Pakistan'dan Dr. Komal Shah ve Dr. Oan Muhammad Sahito (Sindh Üniversitesi) ile Dr. Khalida Naseem (Central Punjab Üniversitesi) yer aldı.

Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin sahip olduğu laboratuvar olanaklarının uluslararası araştırmacıların kullanımına açılmasının bilimsel üretkenliği artırdığını belirterek, bu tür iş birliklerinin üniversitenin küresel akademik görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu, araştırmacıları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

