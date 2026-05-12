Uluslararası Af Örgütü, Tunuslu gazeteci Hani'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Tunuslu gazeteci Ziyad el-Hani'nin sosyal medya üzerinden hakaret suçlamasıyla tutuklanmasını kınayarak, derhal serbest bırakılmasını istedi. Örgüt, gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü, "sosyal medya üzerinden hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Tunuslu gazeteci Ziyad el-Hani'nin serbest bırakılmasını istedi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Tunus makamlarına, Hani'yi derhal serbest bırakma, hakkındaki hükmü bozma ve gazetecilerin ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için yargılanmasına son verme çağrısı yapıldı.

Eleştirel görüşleri nedeniyle bir gazeteciyi hapse atmanın, basın özgürlüğünün açık bir ihlali olduğu ve tüm eleştirel seslere dönük bir yıldırma mesajı taşıdığı kaydedildi.

Hani hakkındaki hükmün kınandığı açıklamada, bunun, Tunus'ta gazetecilerin ve ifade özgürlüğünün hedef alınmasında tehlikeli bir seviyeye gelindiğini gösterdiği belirtildi.

Hani'nin kızı İsar el-Hani, geçen hafta Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda, Tunus Birinci Derece Mahkemesi Ceza Dairesi'nin babasını bir yıl hapis cezasına çarptırdığını dile getirmişti.

Hani, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda gazeteci Halife el-Kasimi ile güvenlik görevlisi Abdülaziz eş-Şemahi hakkında verilen bir mahkeme kararını eleştirmişti.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
