Uluslararası Af Örgütü, Tunuslu avukat Hemmami'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Tunuslu makamlara "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasında tutuklu bulunan avukat Ayaşi el-Hemmami hakkındaki hapis cezalarının iptal edilmesi ve aynı davada suçlanan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Tunus'ta "komplo davası" olarak bilinen davada avukat Ayaşi Hemmami ve diğer 33 sanık hakkında verilen "tüm haksız mahkumiyet ve hapis cezalarını derhal iptal etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Tunuslu avukat Hemmami, komplo davası kapsamında 5 yıllık cezasının onanmasının ardından 2 Aralık'ta tutuklandı.

Ülkede daha önce bakanlık da yapmış olan Hemmami, adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Tunus'ta ve uluslararası çapta söz konusu davada yargılananlar için serbest bırakılma çağrılarına rağmen, Tunuslu yetkililer davada suçlananların kanunlara uygun olarak yargılandığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediklerini söylerken, muhalefet ise Said'i yargıyı rakiplerini cezalandırmak için kullanmakla suçluyor.

Tunus'ta yakın zamanda komplo davası kapsamında haklarında cezası kesinleşen muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri olan Cumhuriyetçi Parti kurucusu 81 yaşındaki Ahmed Necib eş-Şabi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Şeyma İsa tutuklanmıştı.

Tutuklamalar, Tunus Temyiz Mahkemesi'nin, komplo davasında tutuksuz yargılanan Şabi, Hemmami ve İsa da dahil olmak üzere sanıklara 5 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermesinin ardından gerçekleşmişti.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.