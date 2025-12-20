Haberler

Uluslararası Af Örgütü, Tunuslu avukat Hemmami'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, Tunuslu avukat Ayaşi el-Hemmami ve diğer sanıkların hapis cezalarının iptal edilmesi ve serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Davanın arka planında, muhalefeti sindirme amaçlı gözaltı operasyonları ve hükümetin yargı üzerindeki etkisi bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü, Tunuslu makamlara "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" davasında tutuklu bulunan avukat Ayaşi el-Hemmami hakkındaki hapis cezalarının iptal edilmesi ve aynı davada suçlanan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Tunus'ta "komplo davası" olarak bilinen davada avukat Ayaşi Hemmami ve diğer 33 sanık hakkında verilen "tüm haksız mahkumiyet ve hapis cezalarını derhal iptal etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Tunuslu avukat Hemmami, komplo davası kapsamında 5 yıllık cezasının onanmasının ardından 2 Aralık'ta tutuklandı.

Ülkede daha önce bakanlık da yapmış olan Hemmami, adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Tunus'ta ve uluslararası çapta söz konusu davada yargılananlar için serbest bırakılma çağrılarına rağmen, Tunuslu yetkililer davada suçlananların kanunlara uygun olarak yargılandığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediklerini söylerken, muhalefet ise Said'i yargıyı rakiplerini cezalandırmak için kullanmakla suçluyor.

Tunus'ta yakın zamanda komplo davası kapsamında haklarında cezası kesinleşen muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri olan Cumhuriyetçi Parti kurucusu 81 yaşındaki Ahmed Necib eş-Şabi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Şeyma İsa tutuklanmıştı.

Tutuklamalar, Tunus Temyiz Mahkemesi'nin, komplo davasında tutuksuz yargılanan Şabi, Hemmami ve İsa da dahil olmak üzere sanıklara 5 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermesinin ardından gerçekleşmişti.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Epstein belgelerinde Michael Jackson'ın da fotoğrafı ortaya çıktı

Epstein belgelerinde Michael Jackson sürprizi!
Cem Küçük: Candaş Tolga Işık'ın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş

"Candaş Tolga'nın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş"
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title