Uluslararası Af Örgütü'nden Londra Polisi'ne Çağrı: Barışçıl Protestoları Kolaylaştırın

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla cumartesi başkent Londra'da yapılması planlanan eylem öncesi polise, göstericilere karşı itidalli olunması çağrısında bulundu.

Örgütün İngiltere Direktörü Sacha Deshmukh imzasıyla Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley'e gönderilen mektupta, "Defend Our Juries" adlı grubun planladığı gösteride yüzlerce kişinin yer almasının beklendiği, bu kişilerin yalnızca ellerinde pankart taşıdıkları için Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alınmasının uluslararası hukukla bağdaşmayacağı vurgulandı.

Mektupta, "(Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum) yazılı döviz taşımak, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Barışçıl eylemcilerin terör suçlamasıyla gözaltına alınması uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır." ifadesi yer aldı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar karşısında öfke duyan insanlar için bu öfkeyi barışçıl biçimde ifade edebilecekleri alan bırakmanın her zamankinden daha önemli olduğu vurgulanan mektupta, "Londra polisi bu hafta sonu aceleci kararlar vermeden önce bir kez daha düşünmeli. Polislerin görevi barışçıl protestoları engellemek değil, kolaylaştırmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütünün mektubunda ayrıca "Palestine Action"ın yasaklanmasına ilişkin alınan kararın Yüksek Mahkeme tarafından "tartışmalı ve muhtemelen hukuka aykırı" bulunduğuna, bu nedenle gözaltı işlemlerinin dayandığı yasal temelin de şüpheli hale geldiğine işaret edildi.

"Palestine Action"ın yasaklı örgüt ilan edilmesinin ardından gruba destek eylemleri düzenleyen "Defend Our Juries", cumartesi başkent Londra'da gösteri yapmayı planlıyor.

Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumartesi günkü gösteride, "Palestine Action" grubuna destek verecek kişilerin "kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği" uyarısında bulunmuştu.

"Palestine Action", İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action", 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başladı.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ile binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçen sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksatmıştı.

"Thales" adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğü girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmak dahil 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.