Af Örgütü Orta Doğu Direktörü Morayef'e göre İsrail'in yanına kar kalanlar başkalarını cesaretlendirebilir Açıklaması

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, İsrail'in yaptıkları ve yanına kar kalanların başka ülkeleri de cesaretlendirme riski bulunduğuna dikkati çekti.

Morayef, Orta Doğu'daki insan hakları durumu, Batı ülkelerinin dünya genelindeki insan hakları gelişmelerine etkileri ve İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam tasarısıyla ilgili Londra'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin ve veto gücü bulunan ülkelerin dünyadaki insan hakları ihlalleri ve çatışmaları durdurabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Morayef, "Ancak ABD, veto gücünü son on yıllarda zaman zaman İsrail'i korumak için kullanıyor. Bu da BM Güvenlik Konseyi'nin modern çağın en uzun işgalini durdurmak için vereceği yanıtı kısıtlıyor." dedi.

Mevcut çok taraflı uluslararası yapıların hem ABD ile İsrail'in İran saldırılarını hem de İsrail'in Lübnan saldırılarını sona erdirebilmesi gerektiğinin altını çizen Morayef, "Ancak (ABD Başkanı Donald) Trump'ın sistemi nasıl kullandığını görüyoruz. Bu durum, Orta Doğu'daki siviller için çok tehlikeli bir dönemin yaşanmasına sebep oluyor." diye konuştu.

"İdam yasasına Avrupa yeterli tepkiyi göstermedi"

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam tasarısına da değinen Morayef, "Birkaç aydır İsrail parlamentosunda görüşülen değişiklikler ve taslaklar hakkında yorumlarımızı yapıyorduk. Bunların kabul edilmesi ve ölüm cezasının öncelikli bir konu olduğu Avrupa ülkelerinde taslak sürecinde yeterli tepki gösterilmemesi karşısında şok olduk." ifadelerini kullandı.

Morayef, tasarının Filistinlileri hedef almasının İsrail'deki ırkçı apartheid sistemin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu tasarının Avrupa ülkeleri için bir uyarı olmasını umuyorum." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen bölgeye hava saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Morayef, Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı ciddi adımlar atarak İsrail'e "Yaptıklarınızın bir bedeli olacak." mesajını vermesi gerektiğini kaydetti.

Morayef, Af Örgütü'nün dünyada ölüm cezasına karşı kampanyalar yürüttüğünü de aktararak, "İsrail'in yaptıkları ve İsrail'in yanına kar kalanların diğer ülkeleri cesaretlendirebileceğini düşünüyorum. Burada bir risk var." görüşünü paylaştı.

"Soykırım pek çok şeyi değiştirdi"

Dünyada insan hakları ihlallerinin siyasi tercihlere bağlı olarak artıp azaldığını kaydeden Morayef, "İsrail'e karşı yaklaşımda da değişiklikler görebiliriz. Orta Doğu'da on yıllardır insan hakları alanında çalışan birisi olarak şunu görüyorum, İsrail istisnai olmanın ve ABD korumasının tadını çıkarıyor. Diğerleriyle aynı şekilde onlardan hesap sorulmuyor. Ancak soykırım pek çok şeyi değiştirdi." şeklinde konuştu.

Morayef, bu değişimler arasında "hayal edilemez" olarak nitelediği İsrail'e karşı uluslararası mahkemelerde başlatılan süreçler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan yakalama kararlarını saydı.

"Bunlar uygulanmayabilir, ancak uygulanması gereken bir araç olarak elimizde bulunuyor." diyen Morayef, bu noktada Avrupa ülkelerine görevler düştüğünün altını çizdi.

Morayef, "Avrupa ülkelerinin bu konuya liderlik etmesini bekliyor ve istiyoruz. Çünkü Trump, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya destekte çok ileri gitti. Netanyahu da çok ileriye gitti. Orta Doğu ve özellikle Filistin'de bugün yaşananlar uluslararası sistemi tamamen tehlikeye atıyor. Bu uçurumun kenarından dönmemiz gerek." diye konuştu.

Avrupa ülkelerindeki insan hakları ihlallerinin özellikle göçmen karşıtlığı, ırkçılık ve ifade özgürlüğü tartışmaları etrafında yaşandığını da söyleyen Morayef, Filistin'le dayanışma faaliyetlerine kısıtlama uygulandığını anlattı.

Morayef, Avrupa ülkelerinin iç politikalarını etkileyen birçok konunun dış politikaya yansıdığını da vurgulayarak, "Filistin konusunda alınan pozisyon, içeride Filistin aktivistlerini etkilerken uluslararası alanda yansıması olan Filistin konusundaki dış politikayı da etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.