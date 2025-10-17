Haberler

Uluslararası Af Örgütü'nden 11. Yargı Paketi'ne Sert Tepki

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Vekili Dinushika Dissanayake, 11. Yargı Paketi taslağının LGBTİ artılara yönelik ciddi tehlikeler içerdiğini belirtti ve bu önerilerin gündeme alınmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Vekili Dinushika Dissanayake, 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin "Bu teklifler, LGBTİ artıların ve LGBTİ artı haklarını savunan kişilere yönelik ciddi bir tehlike oluşturuyor ve asla gündem dahi edilmemeli" dedi.

Dissanayeke, LGBT artılara cezai hükümler içerdiği ileri sürülen 11. Yargı Pakati taslağına ilişkin açıklama yaptı. "Bu teklifler uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, milletvekilleri LGBTİ artı kimliklerinin her türde ifadesinin, onaya dayalı eşcinsel ilişkinin ve hayati önem taşıyan cinsiyet uyum tedavisine erişimin suç kapsamına alınmasını gündemlerine alabilir" diyen Dissanayake, bunun LGBTİ artıların haklarına karşı ciddi bir tehlike oluşturduğunu, gündem dahi edilmemesi gerektiğini söyledi. Dissanayeke, şunları kaydetti:

"İnsanlar, toplumsal cinsiyetle ilgili kalıp yargılara dayalı olarak, görünüşleri ve kiminle ilişki yaşamayı seçtiklerine göre hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Meclise sunulmaları ve kabul edilmeleri halinde, LGBTİ artı ile ilgili herhangi bir yapıcı tartışma da LGBTİ artıları 'teşvik etmek, övmek veya özendirmek' gerekçesiyle suç sayılabilir.

'Genel ahlakı' ve 'aile kurumunu' korumak gibi mesnetsiz bir kisve altında, önerilen bu yasal değişiklikler toplumun dokusunu tehdit etmektedir. Yasalaşmaları halinde, bu Türkiye yetkililerinin, LGBTİ artıların ve onlarla dayanışanların insan haklarını ayrımcılık yapmaksızın gözetme, koruma ve hayata geçirme yükümlülüklerinin ağır ihlali olacaktır. Ciddi şekilde geriye dönük bir adım olabilecek bu teklifler, kararlı bir direnişle karşılanmalı ve kesin olarak reddedilmeli."

Kaynak: ANKA / Güncel
