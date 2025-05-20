Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ekvator Ginesi'ne Zafer

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gabon ile Ekvator Ginesi arasında uzun süredir devam eden kara ve deniz sınırı anlaşmazlığıyla ilgili Ekvator Ginesi lehine karar verdi.

UAD, Gabon ile Ekvator Ginesi arasındaki ada ve sınır anlaşmazlığına ilişkin nihai kararını açıkladı.

Mahkeme, 14 oya karşı 1 oyla alınan kararda Gabon'un adalar üzerindeki egemenlik iddiasına temel oluşturan 1974 tarihli "Bata Anlaşması"nın uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı olmadığına karar verdi.

Kara sınırlarının belirlenmesinde, her iki ülkenin bağımsızlıklarını kazandıkları tarihlerde sahip oldukları hakların geçerli olduğuna karar veren UAD, Gabon'un 1960'ta Fransa'dan, Ekvator Ginesi'nin ise 1968'de İspanya'dan devraldığı sınır belgelerinin hukuki geçerlilik taşıdığını belirtti.

Tartışmalı adalar üzerindeki egemenlik konusunda ise mahkeme, 1968 itibarıyla İspanya'ya ait olan bu adaların Ekvator Ginesi'ne geçtiği gerekçesiyle, 13 oya karşı 2 oyla, Mbanie, Cocotiers ve Conga adalarının Ekvator Ginesi'ne ait olduğuna hükmetti.

Taraflar arasında 5 Mart 2021'de imzalanan bir uzlaşı çerçevesinde mahkemeye taşınan davada, Gabon ve Ekvator Ginesi, aralarındaki sınırların belirlenmesi ve adaların egemenliği konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözümünü UAD'ye bırakmıştı.

Kararın ardından taraflardan resmi bir açıklama henüz gelmedi.