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Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'ne 41 ülkeden yaklaşık 1150 kişi katıldı

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Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde bu yılki kongreye 5 kıtadan ve 41 ülkeden yaklaşık 1150 kişinin katıldığını söyledi. Kurumun temel hedefinin bilimsel, objektif, güvenilir, hızlı ve kaliteli bilirkişilik hizmeti olduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi Başkanı Hızır Aslıyüksek, "Yaptığımız her inceleme, hazırladığımız her rapor ve ortaya koyduğumuz her bilimsel mütalaa ile yargı makamlarının maddi gerçeğe ulaşmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Aslıyüksek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde yaptığı konuşmada, bu yılki kongreye 5 kıtadan ve 41 ülkeden yaklaşık 1150 kişinin katıldığını söyledi.

Kongrenin bilimsel programında 175 konuşmacı, panelist ve oturum başkanının yer aldığını, bunların 47'sinin farklı ülkelerden gelen bilim insanları, kurum yöneticileri ve alanlarında uluslararası düzeyde tanınan uzmanlardan oluştuğunu belirten Aslıyüksek, bu tablonun 1984 yılında başlayan Adli Tıp Günleri'nin yıllar içinde ulaştığı noktayı göstermesi bakımından kıymetli olduğunu ifade etti.

Aslıyüksek, Adli Tıp Kurumunun iki asra yaklaşan tarihinden aldığı bilgi, birikim ve tecrübeyle adalet sisteminin en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, 2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurumun teşkilat yapısının çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da güçlendirildiğini kaydetti.

Adli Tıp Kurumu olarak, bilimin ışığında, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkeleriyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Aslıyüksek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her inceleme, hazırladığımız her rapor ve ortaya koyduğumuz her bilimsel mütalaa ile yargı makamlarının maddi gerçeğe ulaşmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Adli tıp ve adli bilimlerde teknolojinin hızla gelişmesi, bilirkişilik hizmetlerinin niteliğini ve kalitesini de sürekli geliştirmiştir. Adli tanatolojiden adli travmatolojiye, adli toksikolojiden adli patolojiye, adli genetikten adli bilişime, adli psikiyatriden adli belge incelemeye, çok geniş bir alanda bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor, bu gelişmeleri adalet sisteminin hizmetine sunuyoruz."

Aslıyüksek, 2025 yılında otopsi, ölü muayenesi, adli muayene ve DNA incelemesi olmak üzere toplam 966 bin 658, 2026 yılının ilk 8 ayında ise 671 bin 444 adli dosyayı inceleyerek, mütalaa ve adli rapor düzenlediklerini aktardı.

Kongrenin ana teması "Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik"

Aslıyüksek, Adli Tıp Günleri'nin en önemli özelliklerinden birinin bilimsel paylaşımların yanı sıra yargı mensupları, adli tıp uzmanları, mühendisler, biyologlar, kimyagerler, hukukçular, akademisyenler ve farklı disiplinlerde çalışan uzmanları bir araya getirmesi olduğunu söyledi.

Bu yıl kongrenin ana temasını "Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik" olarak belirlediklerini ifade eden Aslıyüksek, bağımlılığın adli tıp ve adli bilimleri doğrudan ilgilendiren çok yönlü bir konu olduğuna dikkati çekti.

Hızır Aslıyüksek, kongre süresince uyuşturucu ve yeni nesil psikoaktif maddelerle mücadeleden, madde kullanımı ile suç ve şiddet arasındaki ilişkiye, tedavi ve rehabilitasyondan bilirkişilik uygulamalarına kadar farklı disiplinleri ve farklı ülke örneklerini birlikte tartışacaklarını kaydetti.

Aslıyüksek, programda ayrıca güncel adli tıp uygulamaları, yapay zekanın adli tıp ve adli bilimlerde kullanımı, deepfake teknolojileri, yeni nesil psikoaktif maddeler, yeni nesil DNA teknolojileri, kitlesel felaketlerde kimliklendirme, uluslararası protokoller, otonom araçlar, virtopsi, kalite ve standardizasyon gibi güncel konuların da yer aldığını belirtti.

"Adli Tıp Kurumu olarak temel hedefimiz, bilimsel, objektif, güvenilir, hızlı ve kaliteli bilirkişilik hizmeti sunmaktır." ifadesini kullanan Aslıyüksek, bu hedefle insan kaynağını, teknolojik altyapıyı ve hizmet ağlarını sürekli güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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