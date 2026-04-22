Türk sanatçıların eserleri "Uluslararası 2026 Art X Toyama" sergisinde yer alacak

Bu yıl 10. kez düzenlenecek 'Uluslararası 2026 Art X Toyama' sergisine, 60 çağdaş sanatçı katılacak. Etkinlik 2-10 Mayıs tarihleri arasında Japonya'nın Toyama bölgesinde gerçekleşecek ve sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 10. kez düzenlenecek "Uluslararası 2026 Art X Toyama" sergisine, Japonya, Almanya, Fransa, Güney Kore, Rusya, Polonya, Hollanda, Slovenya ve Türkiye'den 60 çağdaş sanatçı katılacak.

Etkinlik, Japonya'nın Toyama bölgesinde 2-10 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Shinkawa Kültür Salonu'nda açılacak sergide, Ahmet Özel, Müfit İşler ve Nur Özalp'in eserleri de görülebilecek.

Çeşitli konferanslar ve müzik gösterilerinin de düzenleneceği sergi, uluslararası çağdaş sanat alanında önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye "art.p-alpha.ne.jp" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
