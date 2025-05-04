Ulusal Yemek Yarışması'nda Geleceğin Şefleri Yarıştı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'na (TASFED) bağlı Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeciler Derneği (GAPDER) tarafından düzenlenen "Ulusal Yemek Yarışması"nda geleceğin şefi olacak ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri yarıştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile TASFED'in desteklediği yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen 80 şef yarıştı.

Festivaller Parkı'nda düzenlenen yarışmaya ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra down sendromlu bireyler de katıldı.

Down sendromlu bireylerinde hünerlerini sergilediği yemek yarışmasında geleceğin şeflerinin kıyasıya yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmada katılımcılar belirlenen süre içerisinde şehirlerine ait yemek ve tatlı yapmak için çalıştı. Vatandaşlar da yarışmayı ilgiyle izledi.

Yarışmaya katılan 300 öğrenciden jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu birinciliği elde edenlere madalya takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şef Tahir Tekin Öztan, yarışmanın Gaziantep'te yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu tür yarışmaların en büyük özelliğinin herkesin kendi şehrini tanıttığını ve kendi şehrinin yemeklerini yaptığını ifade eden Öztan, yarışmanın bölgenin gastronomisine katkı verdiğini ifade etti.

Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeciler Derneği Başkan Fazilet Kahraman ise Gaziantep'in Türkiye'nin yemek ve lezzet bakımından en zengin kenti ve dünyanın kabul ettiği bir gastronomi şehri olduğunu ifade etti.