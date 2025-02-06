Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Ulusal Vefa Programı ile Durağan'da 120 Kişiye Hizmet

Ulusal Vefa Programı ile Durağan'da 120 Kişiye Hizmet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ulusal Vefa Programı kapsamında 2024 yılında 120 yaşlı, engelli ve kronik hastalık sahibi vatandaş hizmet aldı. Hizmetler arasında ev temizlikleri, kişisel bakım ve psikolojik destek yer alıyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı kapsamında 2024 yılında 120 kişiye hizmet sunuldu.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara farklı alanlarda hizmet sunuluyor.

Vakıf çalışanları tarafından ev temizlikleri ve kişisel bakımları yapılanlara gerekli görülmesi halinde psikolojik destek de sağlanıyor.

Bu kapsamda geçen yıl ilçede 120 kişiye hizmet verildi.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
img

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
img

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
img

Kendisine otizm teşhisi konduğunu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.