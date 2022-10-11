Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün litre fiyatını 8.50 TL olarak açıkladı

Ulusal Süt Konseyi, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğe sahip çiğ inek sütü için tavsiye edilen satış fiyatını litre başına net 8,50 TL olarak açıkladı. Açıklamada, prim fiyatına ilişkin bir ibare ise yer almadı.

Ulusal Süt Konseyi, bugün süt alış fiyatında üreticiye verilecek taban fiyatını açıkladı. Konsey, açıklamasında 14 Ekim gününden geçerli olmak üzere üreticiye 8,50 TL verileceğini belirtti. Ulusal Süt Konseyi'nin duyurusu şu şekilde:

"14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir (soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir)."