Ulukışla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Durmuş Aytaç hayatını kaybetti. Kaza, D-750 kara yolunda meydana geldi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Durmuş Aytaç yönetimindeki 01 CBM 07 plakalı motosiklet, Beyağıl köyü yakınlarında D-750 kara yolunun Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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