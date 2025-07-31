Ulukışla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Durmuş Aytaç hayatını kaybetti. Kaza, D-750 kara yolunda meydana geldi.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Durmuş Aytaç yönetimindeki 01 CBM 07 plakalı motosiklet, Beyağıl köyü yakınlarında D-750 kara yolunun Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.