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Uludere'nin ilkbaharla canlanan doğası dronla görüntülendi

Uludere'nin ilkbaharla canlanan doğası dronla görüntülendi

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Uludere ilçesinin ilkbaharla canlanan doğası dronla görüntülendi.

Uludere ilçesinin ilkbaharla canlanan doğası dronla görüntülendi.

Uludere ilçesinin eski Hilal köyü mevkisi doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

İlkbaharla ormanları ve yüksek rakımlı yeşil dağlarıyla güzel görüntü oluşturan bölge, doğasever ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

Uludere'nin ilkbaharla canlanan doğası dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel

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