Haberler

Uludere'de yoğun yağışla biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından kar birikintileri kamyonlarla yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor. Belediye ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan yoğun yağışının ardından biriken kar, kamyonlarla yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede, belediye ekipleri ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, bir yandan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da iş makineleriyle cadde ve sokaklardaki karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.

Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek de çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler