Uludere'de yoğun yağışla biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan yoğun yağışının ardından biriken kar, kamyonlarla yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede, belediye ekipleri ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, bir yandan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da iş makineleriyle cadde ve sokaklardaki karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.

Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek de çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.