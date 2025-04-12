Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

Uludere'de Ters Laleler Karın Altında Görücüye Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Tanin Dağları'nda baharın müjdecisi olan endemik ters laleler, kar yağışının ardından karların arasında görüntülendi. Doğaseverler, bu eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde görüntülendi.

İlçenin Tanin Dağları'nda doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

Havaların soğumasıyla kar yağışının etkili olduğu bölgede ters laleler beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'nden gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, ters laleleri yerinde görmek için dağlık alanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kar örtüsünün altından yükselen laleler, ziyaretçileri büyülerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kocaeli'nden gelen doğasever Alper Yıldız, Uludere Tanin Dağları'nda baharın müjdecisi ters laleleri karın altında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir tarafta kışı bir taraftan da baharı yaşadıklarını belirten Yıldız, "Türkiye'nin birçok yerini gezdim, buradaki endemik bitkiler çok enteresan, çok farklı. Daha önce hiç görmedim. 50 yıl yaşıyorum böyle bir şeye rastlamadım. Bayıldım." ifadelerini kullandı.

İş insanı ve doğasever Birol Özdemir de Tanin Dağları'na ters laleleri görmeye geldiğini, kar yağışı ile lalelerin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.