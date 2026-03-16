Şırnak'ta selden kaçış kamerada

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki selde, bir inşaat şantiyesinde çalışan güvenlik görevlisi, yükselen sulardan son anda kaçarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede sel ve heyelanlar yaşandı. Sel sularının hızla köy içine doğru ilerlediği sırada inşaat şantiyesinde çalışan güvenlik görevlisi, suyun geldiğini fark ederek bulunduğu noktadan hızla koşarak uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin hızla uzaklaştığı, bir köpeğin ise sel sularına karşı mücadele ederek sürüklenmemek için çaba gösterdiği ve güvenli bir noktaya çıktığı görüldü.

