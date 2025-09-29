Uludere'de otomobil uçuruma düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtaki Mehmet Bozan hayatını kaybetti, sürücü E.G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki 02 ADH 599 plakalı otomobil, Ballı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan Mehmet Bozan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel