Şırnak'ta üzerine çığ düşen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, seyir halindeki bir tırın üzerine düşen çığ sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde üzerine çığ düşen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki tırın üzerine Andaç köyü yakınlarında çığ düştü.
Çığ düşmesi sonucu tır şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan