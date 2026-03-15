Haberler

Şırnak'ta üzerine çığ düşen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Şırnak'ta üzerine çığ düşen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, seyir halindeki bir tırın üzerine düşen çığ sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde üzerine çığ düşen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki tırın üzerine Andaç köyü yakınlarında çığ düştü.

Çığ düşmesi sonucu tır şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol

Küme düşmeme adına hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

Bir kentimizi sel vurdu!
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz