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Uludere Belediyesi, heyelan nedeniyle zarar gören vatandaşa yardım edecek

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Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda evi büyük zarar gören Sadık Ürek'i ziyaret ederek, yardım sözü verdi.

Uludere Belediyesi, evi heyelan nedeniyle zarar gören vatandaşa yardım edecek.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Gündoğdu Mahallesi'nde yoğun yağışlara bağlı olarak gerçekleşen heyelanda evi büyük zarar gören Sadık Ürek'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Ürek, "Çalışmaların devam ettiği yerde, vuku bulan olayda can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz oldu. Geçmiş olsun dileklerinde bulunduğumuz Sadık Ürek ve ailesine imkanlarımız dahilinde her türlü desteği vereceğiz, Rabbim ilçemizi ve vatandaşlarımızı her türlü beladan muhafaza buyursun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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