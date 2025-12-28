Uludağ, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı
Uludağ yolunda araç kuyruğunda bekleyen yolcular, kar nedeniyle kazaların meydana geldiği anları cep telefonlarıyla kaydetti.
KARDA KAYAN ARAÇLAR KAZA YAPTI
Uludağ yolunda metrelerce araç kuyruğunda beklemekten sıkılan bazı yolcular, araçlardan inip, kar altında trafiğin açılmasını beklerken kayan bazı araçlar ise kaza yaptı. Uludağ yolunda karlar altındaki dönüş çilesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Murat ÇOBANGİL-Yavuz YILMAZ/Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel