Uludağ'da yılbaşı coşkuyla karşılandı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına karla kaplı bir ortamda girdi. Ziyaretçiler, pistlerdeki karın tadını çıkararak eğlence programlarına katıldı, otellerdeki doluluk oranları ise yüzde yüze ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi.

Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı.

Pistlerin karla dolmasıyla Uludağ'a gelen ziyaretçiler kızak yapıp, otel ve orman köşklerindeki eğlence programlarını tercih etti.

Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı.

Oteller Bölgesi'nde ise binlerce kişi havai fişek gösterilerini izledi, meşalelerle yeni yıla coşkuyla girdi.

Uludağ'daki bir otelin yöneticisici Ömer Faruk Kamburoğlu, enerji dolu bir yılbaşı gecesi geçirdiklerini söyledi.

Kamburoğlu, 2026'ya iyi bir giriş yaptılarını belirterek, "Otelimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Hatta Bursa'dan diğer illerden günübirliklerin katılımları oluyor. Bugün itibariyle pistlerimiz de açıldı. Yarın sabahtan itibaren 2026'nın ilk kayağı için tüm misafirlerimizi Uludağ'a bekliyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
